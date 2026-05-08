タレント早見優（59）が、7日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、大ヒット曲「夏色のナンシー」にまつわる秘話を語った。ソロアイドル全盛時代の82年にデビュー。同期には中森明菜、松本伊代、小泉今日子、堀ちえみ、石川秀美、シブがき隊などがおり、“花の82年組”と呼ばれた。翌83年、デビュー5作目のシングル「夏色のナンシー」が大ヒット。人気アイドルの仲間入りを果たし、同年のNHK紅白歌