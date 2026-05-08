佐世保市では初夏の風物詩「早岐茶市」が始まり多くの買い物客でにぎわっています。 「お茶どうぞ～新茶ですよ～」「辛子れんこんですよ～！」 彼杵の新茶をはじめ、対馬のシイタケ、島原のワカメなど各地の特産品が並ぶ「早岐茶市」。 安土桃山時代、交通の要衝だった佐世保市の早岐で、漁師や農民の物々交換から始まったとされる伝統行事です。 （佐賀からの来場者） 「毎年来る。とにか