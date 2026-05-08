6日、福島県郡山市の磐越自動車道で高校生を乗せたバスがガードレールなどに衝突する事故が発生し、高校生など21人が死傷。福島県警は7日、過失運転致死傷の疑いでバスを運転していた68歳の男を逮捕した。 事故は6日朝に発生した。新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人が乗ったバスがガードレールなどに衝突し、生徒1人が車外に投げ出され死亡。20人が重軽傷を負った。逮捕された新潟県胎内