クボタは後場急騰している。きょう午後２時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が８１００億１２００万円（前年同期比１３．７％増）、最終利益が７３２億８５００万円（同７７．２％増）だったとしており、業況を評価した買いが集まっている。主力の機械部門は北米の建設機械市場で安定的な住宅投資や堅調な公共投資、民間建設需要を背景に成長が続いたうえ、農用市場も畜産関連の作