中国工業・情報化部は6日、北京国電高科科技（国電高科）に対し、衛星IoT（モノのインターネット）事業の商用実験実施を承認したと発表した。実験期間は2年。この期間中、国電高科は法に基づき衛星IoT事業の試験運営を行うことで、「天啓コンステレーション」を活用し、ユーザーに対して広域カバー、低消費電力、高信頼性を特徴とするIoT接続サービスを提供でき、海洋漁業、エネルギー・水利、交通・物流などの分野で、全天候型か