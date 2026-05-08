【モデルプレス＝2026/05/08】お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾（36）が5月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。【写真】相方と同月内に結婚発表した「M-1」決勝進出芸人◆永見大吾、結婚発表永見は自身が運営する別アカウント「鈴原動物園」にて書面を投稿。「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」と切り出し、「私は、吉本興業所属のカベポスターというお笑いコンビで活動しています永見