【ロボ道 98式特型指揮車】 12月 発売予定 価格：12,100円 threezeroは、モデルカー「ロボ道 98式特型指揮車」を12月に発売する。価格は12,100円。 本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」より「98式特型指揮車」を、同社のアクションフィギュアブランド「ロボ道」から1/35スケールのモデルカーで商品化したもの。 ロボ道から発売済みの各イ