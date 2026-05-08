【ロボ道 98式特型指揮車】 12月 発売予定 価格：12,100円

threezeroは、モデルカー「ロボ道 98式特型指揮車」を12月に発売する。価格は12,100円。

本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」より「98式特型指揮車」を、同社のアクションフィギュアブランド「ロボ道」から1/35スケールのモデルカーで商品化したもの。

ロボ道から発売済みの各イングラムのアクションフィギュア（1/35スケール）と並べられるモデルカーとなっており、ルーフの赤色灯からデカール、そしてキャビンのインテリアに至るまで、精密に造形されている。

ダイキャスト製金属パーツを用いたシャーシとエンジニアリングプラスチックの組み合わせにより、手に持った時の重みと耐久性を実現しており、アンテナは金属製で、リアルなトレッドパターンが造形されたタイヤはPVC製となっている。

また、前輪はステアリング可動し、LED発光機能がルーフの赤色灯と投光器、そしてヘッドライトとテールライトに搭載されている。（要AG13電池×3、電池別売）

フロントのハッチと左右のドアは開閉可能で、キャビン内にドライバーのフィギュアを座らせることができる。

付属品として交換式の前部と後部のナンバープレートがそれぞれ全2種（「31-18」と「31-19」）、交換式のナンバリングマーキングの板全2種（「21」と「22」）、そして内部に搭乗可能なドライバーの非可動フィギュア「篠原遊馬」と「熊耳武緒」が同梱されており、ほかにもボーナスパーツとして、リリース済みの「ロボ道 イングラム1号機」および「ロボ道 イングラム2号機＋3号機 コンパチブル・セット」と組み合わせて使える、TVアニメ版のカラーリングを施した1号機の左右の頭部アンテナ、2号機の左右の頭部アンテナ、2号機のバイザー、そしてシールド×2個も付属する。

「ロボ道 98式特型指揮車」

仕様：塗装済みモデルカー スケール：1/35スケール サイズ：長さ 約100mm 素材：ABS、PVC、POM、亜鉛合金 その他仕様ルーフの赤色灯、投光器、ヘッドライト、テールライトにLED発光機能搭載（要AG13電池×3・電池別売り）

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