インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、サンリオのキャラクター『ポチャッコ』とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、22日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。きょう8日午前11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始した。【写真】アイスクリームがワンポイントに！商品拡大画像「Zoff｜POCHACCO」のテーマは、“Icecr