Zoffと『ポチャッコ』がコラボレーション ジェラートカラーでやわらかなかけ心地を再現
インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、サンリオのキャラクター『ポチャッコ』とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、22日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。きょう8日午前11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始した。
【写真】アイスクリームがワンポイントに！商品拡大画像
「Zoff｜POCHACCO」のテーマは、“Icecream Collection”。 さわやかなチョコミントカラーを中心に、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーで登場。つるには元気なポチャッコにぴったりのラバー素材を使用し、ズレにくく、やわらかなかけ心地を実現した。
顔なじみのよいカラーリングのボストン型プラスチックモデルや、すっきりとした印象を与えるウェリントン型メタルモデル、顔に響かない細身のメタルボストン型フレームは、年代を問わずかけやすいスリムモデルとして展開。また、子どもや顔が小さい人にオススメのキッズモデルや、ベーシックなデザインで手に取りやすいエントリーモデルも登場する。
ポチャッコの仲間も大集合して、メガネ6型、サングラス4型をラインアップ。全てのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属する。グッズは、メガネ拭きやマスコットクリーナー、セミハードケースなど、一緒に出かけたくなる、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったラインアップで展開する。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086
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「Zoff｜POCHACCO」のテーマは、“Icecream Collection”。 さわやかなチョコミントカラーを中心に、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーで登場。つるには元気なポチャッコにぴったりのラバー素材を使用し、ズレにくく、やわらかなかけ心地を実現した。
ポチャッコの仲間も大集合して、メガネ6型、サングラス4型をラインアップ。全てのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属する。グッズは、メガネ拭きやマスコットクリーナー、セミハードケースなど、一緒に出かけたくなる、ポチャッコの魅力がぎゅっと詰まったラインアップで展開する。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086