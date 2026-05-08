WIREDの最新号は「Future of Health：生きることの未来」。もしも100歳や150歳まで生きることが当たり前になったら、仕事や愛、家族、都市、社会のかたち、価値観はどう変わるだろう？ 「そこまで長生きしなくてもいい」「お金も体力も心配」──。そんな後ろ向きな声も聞こえてきそうだ。未来をリフレームするために、想像力と探究心を携え、自ら時代を切り拓く21人の思考をのぞくアンケートを実施した。