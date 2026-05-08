タレントで俳優のMEGUMI（44）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ハリウッドの“大物”スターとの豪華3ショットを公開した。【写真】「すごー！！」“大物スター”＆MEGUMI、3ショット投稿で「Very nice to meet you!!」「メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにお会いしましたぁ」とハートマークを添えてコメント。3ショットの写真を公開し、「『プラダを着た悪魔２』楽しみ〜」とつづった。この投稿にファ