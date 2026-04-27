フレッシュネスバーガーの公式Xが27日に更新され、楽天モバイル最強パーク宮城内の店舗で販売したホットドッグについて言及し、謝罪。同店舗での販売を休止することを発表した。「お詫び」と題し、「楽天モバイル最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「本件を重く受け止め、調理工程・品質基準・現