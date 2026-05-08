フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が8日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。有名占い師・細木数子さんが渡してきたモノの“衝撃の金額”を明かした。かつて占い師としてメディアで活躍し、一世を風靡した細木さんをめぐっては、その激動の半生を描いた戸田恵梨香主演のNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題になっている。古舘はそうした状況の中「いやあ、細木数子さんは本当に常識外れだったな