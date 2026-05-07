発売中の2nd写真集「ラストシーン」が大好評の俳優・蓬莱舞さんが週刊FLASH（光文社）に登場しました。【写真】蓬莱舞2nd写真集『ラストシーン』の表紙6ページにわたるグラビアは同写真集の未公開カット。「高校時代と比べて、時間的、体力的に余裕が出てきた」と語る蓬莱さん。2年前にリリースした1st写真集時代と比べて、自身の変化を感じ取っているようです。蓬莱さんはXで「2nd写真集 初めてのタイでの撮影でしたー。 ステキ