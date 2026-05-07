【モデルプレス＝2026/05/07】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の第7話が、5月7日に配信される。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆INIサプライズ登場で特別レッスン実施第6話では、生き残りを懸けた新たな戦い“ポジション評価”が幕を開けた。今回導入された新ルール「OPEN ROUND（オープン ラウンド）」は、50人の練習生が9チームに分かれ、既存の楽曲を自らの手