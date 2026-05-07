アイドルグループ「X21」の元メンバー、こもりやさくら（26）が7日、自身のインスタグラムで、第1子妊娠を報告した。「この度、新しい命を授かりました」と報告。「日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています」とつづった。ふっくらおなかのショットのほか、夫とのツーショットも披露した。「出産は、この夏を予定しています無事に会える日を心から楽しみにしています」と記した。