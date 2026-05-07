どこかで聞いたことがある!? 珍名・奇名の遺伝子たち 遺伝子の世界のキラキラネーム 遺伝子の名前といってもあまりピンときませんよね。なんとなくアルファベットと数字の羅列のようにイメージしがちですが、意外とそうでもないんです。全力でウケを狙いにいった結果か、それとも大真面目に考えた末の暴走かはわかりませんが、思わず笑ってしまうような珍名・奇名の遺伝子がたくさんあります。ここではその一部を