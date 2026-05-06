ゴールデンウィーク最終日、熊本県天草市では子ども達の相撲大会が開かれました。 ＜写真をぜひ！＞どの子が最強？ "泣いたら勝ち"の赤ちゃん相撲 この子ども相撲大会は、多くの人が帰省する連休にあわせ、地元の若者で結成する河浦同志會が開いているものです。 「泣いたら勝ち！」最強赤ちゃん決定戦！ 5月6日は、赤ちゃんから小学6年生まで65人の子ども力士が、武道館に特設された土俵で熱戦を繰り広げました。