サッカー・ブラジル1部の名門サントスの同国代表FWネイマール（34）が、元同国代表FWロビーニョの息子ロビーニョ・ジュニオール（18）への暴行で告発されたと現地メディア「グローボ」で4日に報じられた。報道によると、ネイマールは控え組の練習が行われていた3日、ロビーニョ・ジュニオールにドリブルで抜かれたことにいらだち、口論から最終的には押し合いに発展したという。関係者の証言として「転ばせたうえに平手打ちも