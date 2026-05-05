「北朝鮮が異例の訪韓へ」英公共放送BBCがそう見出しを打ち、北朝鮮のチームが韓国に赴くことを報じた。「北朝鮮のネゴヒャンは、５月20日に行なわれるアジア女子チャンピオンズリーグ準決勝で水原と対戦するため、国境を越える。平壌は、訪問する選手27名とスタッフ12名のリストを送付した」韓国の統一部も今回の訪問を認めたとし、「北朝鮮の選手が国境を越えるのは2018年以来初めてのことである」と伝える。同年には平昌冬