「国境を越えるのは2018年以来初めて」英BBCも北朝鮮チームの訪韓を報道。勝者はメルボルン・シティまたはベレーザと対戦

「国境を越えるのは2018年以来初めて」英BBCも北朝鮮チームの訪韓を報道。勝者はメルボルン・シティまたはベレーザと対戦