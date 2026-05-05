開催：2026.5.5 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 0 - 6 [Wソックス] MLBの試合が5日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとWソックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 1回表、5番 チェース・マイドロス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 LAA 0-1