開催：2026.5.5

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 0 - 6 [Wソックス]

MLBの試合が5日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとWソックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。

1回表、5番 チェース・マイドロス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 LAA 0-1 CWS、6番 アンドルー・ベニンテンディ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 LAA 0-2 CWS

4回表、2番 村上宗隆 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでWソックス得点 LAA 0-4 CWS、3番 ミゲル・バルガス 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 LAA 0-5 CWS

8回表、4番 コルソン・モンゴメリー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 LAA 0-6 CWS

試合は0対6でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービス・マーティンで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで5勝2敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、3安打（1HR）、2打点、打率は.240となっている。

ここまでエンゼルスは13勝23敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方Wソックスは17勝18敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 13:24:25 更新