開催：2026.5.5 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 3 - 8 [ドジャース] MLBの試合が5日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとドジャースが対戦した。 アストロズの先発投手はスティーブン・オカート、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。 1回表、5番 カイル・タッカー 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでドジャ&#1