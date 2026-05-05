開催：2026.5.5

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 3 - 8 [ドジャース]

MLBの試合が5日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとドジャースが対戦した。

アストロズの先発投手はスティーブン・オカート、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

1回表、5番 カイル・タッカー 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでドジャース得点 HOU 0-1 LAD

1回裏、5番 ホセ・アルテューベ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-1 LAD、ピッチャー 山本由伸がワイルドピッチでアストロズ得点 HOU 2-1 LAD

2回表、9番 アレックス・フリーランド 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 HOU 2-2 LAD、3番 ウィル・スミス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 HOU 2-3 LAD

3回表、5番 カイル・タッカー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 HOU 2-4 LAD、1番 大谷翔平 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 HOU 2-5 LAD、2番 フレディ・フリーマン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 HOU 2-6 LAD、さらにライトがエラーでドジャース得点 HOU 2-7 LAD

5回表、2番 フレディ・フリーマン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 HOU 2-8 LAD

5回裏、8番 ザック・コール 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 3-8 LAD

試合は3対8でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで3勝2敗0S。負け投手はアストロズのライアン・ワイスで、ここまで0勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、1打点、打率は.240。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.0回を投げ、5安打（1本塁打）、3失点、8奪三振、防御率は3.09となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 12:04:14 更新