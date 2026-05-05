家族で遠出をする際に気になるのが高速道路の料金です。ETCを使っている家庭も多い一方で、「ETCがなくても料金はそこまで変わらないのでは？」と考える人もいるかもしれません。 しかし実際には、ETCの有無によって高速代に差が出るケースは少なくありません。特に割引制度の存在を考えると、その差は見過ごせないものになります。この記事では、ETCあり・なしでどのくらい負担が変わるのか、具体的にわかりやすく解