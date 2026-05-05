高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が5日の今夜放送される。【写真】平成に生きる“もう1人”の光誠（高橋一生）も登場『リボーン』第4話より本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人