本日5月5日（火）、親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎がMCを務め、日本のさまざまな名所を訪ねてその素晴らしさを探求して学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のテーマは、日本の“原点”であり世界遺産の登録数が日本一多い「奈良」。興福寺や春日大社など、かつて日本の歴史の中枢にあった世界遺産をめぐりながら、奈良公園の意