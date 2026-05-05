©️ABCテレビ 「今期一番続きが気になる」と話題の新ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）は、1人の女性の転落死から始まった。死の直前に女性は、実は意味深長な言葉を残していて……。 【TVer】自ら命を絶とうとする女性を助けたつもりだったのに……。第1話のユメ（畑芽育）の回想で描かれた、廃墟ビルでの悲劇 ©️ABCテレビ 『エラ