北朝鮮当局が、脱北者家族への送金受け渡しの様子や粗末な住宅内部を撮影して外部に渡したとして、両江道・恵山市の送金ブローカー1人を「政治犯」として処罰していたという。違法送金の事実よりも、住民の生活実態が映り込んだ映像を国外に流出させ、体制のイメージを損なったことが重大視されたという。デイリーNKの両江道の消息筋によると、送金ブローカーとして活動していた恵山市の住民A氏が今年1月、管理所（政治犯収容所）