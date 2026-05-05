インテル・マイアミでプレーするアルゼンチン代表のスーパースター、リオネル・メッシが5.1億のフォロワー数を誇る公式インスタグラムを更新。家族でＦ１のパドックを訪れ、リアルなマシンのコクピットに収まる様子などを紹介した。メッシは「Familia （家族）& Formula 1（Ｆ１）」と記して５枚の写真を投稿。先週末に開催されたマイアミＧＰのレース前、アントネッラ夫人と３人の息子たちを連れてメルセデス・チームを訪