「少年のような顔つきだ」マイアミＧＰで本物のＦ１コクピットに収まった“38歳メッシ”が話題 「めっちゃ楽しそう」「GOATな家族」
インテル・マイアミでプレーするアルゼンチン代表のスーパースター、リオネル・メッシが5.1億のフォロワー数を誇る公式インスタグラムを更新。家族でＦ１のパドックを訪れ、リアルなマシンのコクピットに収まる様子などを紹介した。
メッシは「Familia （家族）& Formula 1（Ｆ１）」と記して５枚の写真を投稿。先週末に開催されたマイアミＧＰのレース前、アントネッラ夫人と３人の息子たちを連れてメルセデス・チームを訪問した。同ＧＰで優勝を飾って３連勝を達成したアンドレア・キミ・アントネッリ（イタリア）、相棒であるジョージ・ラッセル（英国）らと談笑し、本物のマシンに乗り込んで笑みを浮かべる画像などを掲載した。
さらに同胞であるフランコラ・コラピント（アルピーヌ）の元にも足を運んで激励。コラピントはレース後に感無量とばかりにSNSを更新し、「人生で最高の週のひとつだった！！！！！ 一緒にいてくれてありがとう、リオネル・メッシ。あなたは僕のアイドルだ！」と綴り、「しかも７位！！ よっしゃあああああ！！！！！！ 最高の週末だった！！！」と大興奮だった。
投稿をチェックしたフォロワーからは１万を超える書き込みが殺到。「マシンに乗ったレオは少年のような顔つきだ」「まじで嬉しそうだね」「めっちゃ楽しそう」「なんてGOATな家族」「ドライバーたちにとっても憧れだね」「誰も彼もがハッピーな表情だ」などなど、コメント欄は大盛況だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】本物のＦ１マシンに乗り込んで“少年のような笑顔”をみせるメッシ（投稿の２枚目）
メッシは「Familia （家族）& Formula 1（Ｆ１）」と記して５枚の写真を投稿。先週末に開催されたマイアミＧＰのレース前、アントネッラ夫人と３人の息子たちを連れてメルセデス・チームを訪問した。同ＧＰで優勝を飾って３連勝を達成したアンドレア・キミ・アントネッリ（イタリア）、相棒であるジョージ・ラッセル（英国）らと談笑し、本物のマシンに乗り込んで笑みを浮かべる画像などを掲載した。
さらに同胞であるフランコラ・コラピント（アルピーヌ）の元にも足を運んで激励。コラピントはレース後に感無量とばかりにSNSを更新し、「人生で最高の週のひとつだった！！！！！ 一緒にいてくれてありがとう、リオネル・メッシ。あなたは僕のアイドルだ！」と綴り、「しかも７位！！ よっしゃあああああ！！！！！！ 最高の週末だった！！！」と大興奮だった。
投稿をチェックしたフォロワーからは１万を超える書き込みが殺到。「マシンに乗ったレオは少年のような顔つきだ」「まじで嬉しそうだね」「めっちゃ楽しそう」「なんてGOATな家族」「ドライバーたちにとっても憧れだね」「誰も彼もがハッピーな表情だ」などなど、コメント欄は大盛況だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】本物のＦ１マシンに乗り込んで“少年のような笑顔”をみせるメッシ（投稿の２枚目）