©ABCテレビ 5月5日（火）の「相席食堂」は、世界文化遺産登録を目指す奈良県明日香村を応援するべく、かつて新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビが明日香村の魅力を探る相席旅をお届けする。 一説によると日本始まりの地ともいわれている奈良県明日香村は、日本が国家として確立していった飛鳥時代に都があった場所。石舞台古墳など歴史的に重要な史跡が多く残っていることから世界文化遺産登録に申請し、８月の審議