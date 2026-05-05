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5月5日（火）の「相席食堂」は、世界文化遺産登録を目指す奈良県明日香村を応援するべく、かつて新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビが明日香村の魅力を探る相席旅をお届けする。

一説によると日本始まりの地ともいわれている奈良県明日香村は、日本が国家として確立していった飛鳥時代に都があった場所。石舞台古墳など歴史的に重要な史跡が多く残っていることから世界文化遺産登録に申請し、８月の審議を待っているところだ。

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そんな明日香村にやって来たのは「相席食堂」でブレイクした島田珠代。オープニングからギャグで大暴走する珠代に苦笑いの千鳥だったが、「ひとりじゃ寂しい」という珠代の言葉とともに藤井隆が現れると、千鳥も大興奮！

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島田珠代と藤井隆といえば、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビ。相席旅でも冒頭から隆のサポートで珠代のギャグが炸裂しまくる。地元の人たちを巻き込み、「パンティーテックス」奉納の舞！？ さらに、ノブが「天才や！」と仰天する珠代の衝撃ギャグとは…！？

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蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳を真面目に見学した後は、古い町並みの残るエリアへ。２人組の観光客と一緒に古民家レストランに入り、相席する。聞けば、結婚30年だという奥さん。そこで珠代が祝いの舞をプレゼント。すると、隆も「体が熱くなってきた」と、一世を風靡したギャグ「HOT！HOT！」ダンスを披露し、レストランのお客さんたちを沸かせる！ さらに、イケメンの店主に目をつけた珠代は…！？

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日本最古の本格的寺院といわれる飛鳥寺を参拝した後は、明日香村を代表するいちごの“あすかルビー”を育てる農園でいちご狩り。ここでも珠代が農園のお父さんを巻き込み、ギャグを仕掛けると…！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。５日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。