4日、東京都心で公道を封鎖して行われたランニングイベント。目指したのは、子どもの体力低下を解消するための遊び場です。思い思いのスポーツウエアでお父さんやお母さんと歩く子どもたち。五輪2大会連続メダリスト・有森裕子さん：お父さん、お母さん、今日一緒だよね。お父さん、お母さん、子どもたちに腕振らせてあげてくださいね！こどもの日を前に4日、東京・明治神宮外苑で開催されたランニングイベント「Tokyo：Speed：Rac