Spotifyが、今年も5月5日の『こどもの日』を祝い、1日限定でアーティストの幼少期の写真を人気公式プレイリストのカバー画像として展開する。 （関連：Spotifyのビジネス的成長が音楽業界にもたらすもの印税分配新ルールの狙いも聞く） 今年は、kemio、Litty、YOASOBI、アイナ・ジ・エンド、中島健人、藤井 風の合計6組のアーティストが同企画に参加する。 また、Spotifyが注目するポッドキャ