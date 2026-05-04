ゴールデンウィークで車での外出が増える中、出動依頼が増加するJAFに密着です。最も多いトラブルの原因とは…連休中も車のトラブルに対応するJAF。4日も朝から出動の要請を受け、さっそく現場に向かいます。要請を受けた家に着くと…■依頼者「愛媛から来てるんですけど、娘に車借りていこうとしたらバッテリーがあがってる」孫と出かけようとしたところ、3日までかかった車のエンジンが急にかからなくなったの