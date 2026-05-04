ゴールデンウィークで車での外出が増える中、出動依頼が増加するJAFに密着です。最も多いトラブルの原因とは…



連休中も車のトラブルに対応するJAF。4日も朝から出動の要請を受け、さっそく現場に向かいます。要請を受けた家に着くと…



■依頼者

「愛媛から来てるんですけど、娘に車借りていこうとしたらバッテリーがあがってる」



孫と出かけようとしたところ、3日までかかった車のエンジンが急にかからなくなったのです。

まずは電圧をチェックします。大きな異常はないようですが…



■JAF熊本支部ロードサービス隊 増田凌也さん

「バッテリー上がりかなと思われます」



バッテリー上がりを指摘。試しに別のバッテリーをつなぐと…エンジンがつきました。

■依頼者「（お出かけに）行けるよ」



無事に車が動くようになりました。



■JAF熊本支部ロードサービス隊 増田凌也さん

「もしかしたら（バッテリーを）2～3年とか使われているようでしたら、交換の時期にきてるかなとも思われますので、なるべく早く交換された方が一番安心かと思われます」



JAF熊本支部によりますと、例年、ゴールデンウィーク中の要請は通常時より多く、去年は1064件の要請がありました。ことしは先月30日時点で579件と、去年の同じ時期と比べ、約1.2倍のペースです。

バッテリーに関するトラブルが最も多く、次いでパンクなどタイヤのトラブルが多い傾向にあるといいます。ゴムの突起部分「スリップサイン」とタイヤが平らになっていたり、ひび割れたりしていると、パンクや破裂の危険性が高まります。

JAFでは、ガソリンスタンドなども利用し日頃から空気圧の点検や空気の補充をするよう呼びかけています。



（緒方太郎キャスター）そして、連休中の車での移動は明日も多くなりそうです。

（永島由菜アナウンサー）ネクスコ西日本によりますと、九州自動車道の上りはあす5日にピークとなる予想です。福岡県の久留米インターから南関インターにかけて最大15～20キロの渋滞が予想されています。

（緒方太郎キャスター）慣れない道を走る人もいると思います、安全運転でお出かけ下さい。