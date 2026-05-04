サッカーの松本山雅FCがヴァンフォーレ甲府と対戦する甲信ダービーが3日、行われ、山雅は手堅い守備を崩せず4連敗を喫しました。■松本山雅FC1万3000人を超えるサポーターの声援の中行われた、松本山雅FCとヴァンフォーレ甲府の甲信ダービー。連敗ストップを狙う山雅はいきなりチャンスをつかみます。前半5分。果敢にゴールを目指しますが、リーグ最少失点を誇