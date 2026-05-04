サッカーの松本山雅FCがヴァンフォーレ甲府と対戦する甲信ダービーが3日、行われ、山雅は手堅い守備を崩せず4連敗を喫しました。



■松本山雅FC

1万3000人を超えるサポーターの声援の中行われた、松本山雅FCとヴァンフォーレ甲府の甲信ダービー。連敗ストップを狙う山雅はいきなりチャンスをつかみます。





前半5分。果敢にゴールを目指しますが、リーグ最少失点を誇る甲府の牙城を崩せません。折り返した後半2分。一瞬の隙を突かれ失点…その後も守備に人数をかける甲府のゴールをこじ開けようと山雅も怒涛の攻撃を見せます。後半は相手の4倍となる8本のシュートを打つも、ネットは揺らせず0対1で、山雅4連敗です。次節は6日、アウェーで岐阜と対戦します。■AC長野パルセイロ一方、2日、ホームで藤枝と対戦したAC長野パルセイロ。序盤からテンポよくボールを回す藤枝の攻撃をしのぐ展開となります。相手の動きが止まった後半は前線からの守備からリズムを作りますが得点は生まれず、勝負の行方はPK戦に。1本目を外した藤枝の2本目。GK田尻が立ちはだかります。パルセイロは1人失敗したものの、4人が成功。今シーズンホームで初勝利を挙げました。次節は6日、アウェーで札幌と対戦します。