5月2日、YouTuberのいけちゃんが自身のXを更新した。人気女優の “イメチェン” に言及したところ、思わぬ反発を招いているようで──。発端となったのは、《やばい、有村架純が私にビジュ寄せてきてる！！（んなわけない）》という投稿だ。いけちゃんが、女優の有村架純に言及したのには理由がある。「1日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）の公式SNSで、3日の放送回に有村さんが出演することを告知しました。告知