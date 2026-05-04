ボートレースからつの「BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選」は4日目を終えた。4日目11R宝当特選は宮地元輝と深川真二が内枠を固め人気を集めたが、3コースから山本梨菜（28＝佐賀）がツケマイを放ち、両者を引き波に沈めた。2着には大外から人気薄の岡部大輔が入り、3連単は15万円を超えた。ビッグ配当の立役者となった山本はオール3連対で8位で予選通過。「全部の足に◎が付くと思う」と機力も抜群で、特にレース足に手応えを