ジオラマや鉄道模型を集めたイベントが鳴門市で開かれ、子どもたちが運転士気分を味わいました。レールの上を軽快な音を立てて走り抜ける列車。会場の鳴門市ドイツ館には、実物さながらに作りこまれた鉄道模型を実際に操作できるコーナーが設けられ、子どもたちは真剣な表情でハンドルを握り、スピード調整しながら運転士気分を味わっていました。（来場者）「いろんな部分が細かくて、すごかったです」（