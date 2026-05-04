【モデルプレス＝2026/05/04】YouTuberのヒカルが5月4日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽とのラスベガス旅行での様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】ヒカル「ペアルック？」真剣交際中「日プ」出身21歳美女との2ショット◆ヒカル、加藤神楽とのラスベガス旅行ショット公開4月29日にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤と交際していることを公表したヒカル。この日の投