ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽とのラスベガス旅行ショット公開「デートがゴージャス」「美男美女カップル」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】YouTuberのヒカルが5月4日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽とのラスベガス旅行での様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ヒカル「ペアルック？」真剣交際中「日プ」出身21歳美女との2ショット
4月29日にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤と交際していることを公表したヒカル。この日の投稿では「ラスベガス 神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」とつづり、複数枚の写真を投稿。現地での風景とともに、お店や機内などで撮影された、笑顔の加藤との2ショットを投稿している。
また「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕がやってると思っておいてください笑」と細かい背景まで説明を加えている。
この投稿には「お似合い」「美男美女カップル」「さすがデートがゴージャス」「ラブラブですね」「ペアルック？可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル「ペアルック？」真剣交際中「日プ」出身21歳美女との2ショット
◆ヒカル、加藤神楽とのラスベガス旅行ショット公開
4月29日にサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤と交際していることを公表したヒカル。この日の投稿では「ラスベガス 神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」とつづり、複数枚の写真を投稿。現地での風景とともに、お店や機内などで撮影された、笑顔の加藤との2ショットを投稿している。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿には「お似合い」「美男美女カップル」「さすがデートがゴージャス」「ラブラブですね」「ペアルック？可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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