【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡 ガイアノーツは5月13日～17日にツインメッセ静岡で開催予定の第64回静岡ホビーショーにて、吉本プラモデル部の加藤てっきゅうさんとのコラボカラーを販売する。 カラー名は「てっきゅうアイアン」、「てっきゅうアイアン2」。「てっきゅうア