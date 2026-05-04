【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡

ガイアノーツは5月13日～17日にツインメッセ静岡で開催予定の第64回静岡ホビーショーにて、吉本プラモデル部の加藤てっきゅうさんとのコラボカラーを販売する。

カラー名は「てっきゅうアイアン」、「てっきゅうアイアン2」。「てっきゅうアイアン2」は粒子が粗めで、色味はどちらもダークアイアン系とみられる。

加藤てっきゅうさんは吉本プラモデル部部長。カーモデルを中心に制作しており、公式ページの紹介では要所にメタリックカラーを使った色鮮やかな塗装を施した作品を確認できる。

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