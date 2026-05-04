ガイアノーツ、第64回静岡ホビーショーにて加藤てっきゅうさんとのコラボカラーを販売
【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡
ガイアノーツは5月13日～17日にツインメッセ静岡で開催予定の第64回静岡ホビーショーにて、吉本プラモデル部の加藤てっきゅうさんとのコラボカラーを販売する。
カラー名は「てっきゅうアイアン」、「てっきゅうアイアン2」。「てっきゅうアイアン2」は粒子が粗めで、色味はどちらもダークアイアン系とみられる。
加藤てっきゅうさんは吉本プラモデル部部長。カーモデルを中心に制作しており、公式ページの紹介では要所にメタリックカラーを使った色鮮やかな塗装を施した作品を確認できる。
静岡ホビーショーでは念願のてっきゅうカラーがイベント限定で販売決定！#てっきゅうアイアン と、いつかは作りたいと話していた #てっきゅうアイアン2 が早くも登場です！- 吉本プラモデル部 (@yoshimotoplamo) April 27, 2026
完売を目指しているので気になる方はぜひお買い求めください！
当日は #ガイアノーツ さんのブースでお待ちしてます！ https://t.co/PqvssfOoTZ pic.twitter.com/S20AGmXFF7
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