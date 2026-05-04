鹿児島県南さつま市の鳳凰高校で、看護師を目指す生徒たちがナースキャップを受け取る戴帽式が開かれました。 鳳凰高校の戴帽式には、医療機関での実習を控えた看護科の2年生151人が出席しました。 一人ひとりに看護師の象徴・ナースキャップが与えられました。 そして、キャンドルに火を灯し、イギリスの看護師で世界初の看護学校の設立などに貢献したフローレンス・ナイチンゲールの言葉を読み上