藤原紀香（54）が4日、インスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優片岡愛之助（54）が挑んでいる演目について投稿した。愛之助は大阪松竹座で開幕した「御名残五月大歌舞伎」で「義賢最期」などに出演している。クライマックスは「仏倒れ」と呼ばれる、主人公が前のめりになって倒れ階段を落ちる演出がある。愛之助は24年11月末に、舞台稽古中に顔面骨折の「大けがを負っていることを踏まえ、藤原は「初日から、胸が詰まる思いで拝見い